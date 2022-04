Nocera Inferiore: arrestato 20enne incensurato, deteneva 2 Kg di hashish per spaccio

Arrestato 20enne incensurato di Nocera Inferiore, con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a scopo di spaccio. I poliziotti del Commissariato di Nocera Inferiore hanno eseguito l'arresto nel tardo pomeriggio di ieri. Disposti i domiciliari in attesa di fissare l'udienza di convalida.

L'operazione

L'arresto è avvenuto nell'ambito delle attività volte alla prevenzione e alla lotta del fenomeno dello spaccio nel Comune dell'Agro. Durante il servizio di controllo presso la zona della stazione, gli agenti hanno notato un giovane nel parcheggio che aveva un fare sospetto e che è fuggito alla vista dei militari. Dopo un inseguimento a piedi, il giovane è stato fermato e perquisito e sono stati rinvenuti alcuni grammi di hashish e diverse banconote di piccolo taglio. L'azione dei militari si è spostata presso l'abitazione del giovane dove, a seguito di una perquisizione, sono stati individuati e sequestrati 2 kg di hashish in grossi panetti e circa 50 grammi di cocaina ancora in pietre, alcuni bilancini di precisione e altro materiale per il confezionamento. Disposti i domiciliari in attesa di fissare l'udienza di convalida.

Altri interventi della Polizia

Nella scorsa settimana, la Polizia di Nocera Inferiore ha arrestato in flagranza di reato O. W. F. nocerino di 32 anni, per violazione della misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, imposta in un comune diverso da Nocera Inferiore. L'uomo si trovava nei pressi dell’abitazione della consorte, nonostante il divieto imposto dal giudice. Consapevole dell’obbligo di soggiorno, ha tentato la fuga alla vista delle forze dell'ordine.