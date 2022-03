Femminicidio a Pontecagnano: arrestato l'assassino

E' stato arrestato A.C., l'uomo che, questa mattina, ha ucciso la sua ex, Anna Borsa, sparandole alla testa all'interno di un salone di parrucchiere in via Tevere, a Pontecagnano.

L'arresto

Intercettato dalla Polizia Stradale presso uno stazione di servizio a San Mango Piemonte, sull'autostrada A2, è stato ammanettato l'uomo che era fuggito dopo aver esploso i colpi di pistola nell'esercizio commerciale, uccidendo la sua ex e ferendo anche un'altra persona presente.