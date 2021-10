Informazioni "segrete" da dipendenti e forze dell'ordine in cambio di denaro: arrestato un imprenditore di Nocera

E' accusato di Istigazione alla corruzione, un imprenditore di Nocera Inferiore, finito agli arresti domiciliari. I finanzieri del Comando Provinciale di Salerno hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Nocera, su richiesta della Procura.

Il sistema

Preziose per le indagini, anche le intercettazioni che hanno consentito di accertare l'esistenza di una rete di relazioni che l'indagato ha costruito nel tempo, con dipendenti pubblici (anche appartenenti alle forze dell'ordine) per ottenere informazioni coperte da segreto, offrendo o promettendo, in cambio, denaro o altro. Obiettivo delle informazioni che acquisiva, l'essere al corrente su eventuali procedimeti penali o provvedimenti giudiziari che lo riguardassero. Ora è ai domiciliari.