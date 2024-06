Sala Consilina: pericoloso latitante calabrese arrestato nella notte

E' stato arrestato nella notte Luigi Galizia, condannato in via definitiva all’ergastolo, per aver ucciso due donne a colpi di pistola nel cimitero di San Lorenzo del Vallo (Cosenza). Le due vittime, Edda Costabile, 77 anni, e Ida Maria Attanasio, 52 anni, erano rispettivamente la madre e la sorella di Francesco Attanasio, autore a sua volta dell’omicidio di Damiano Galizia, fratello di Luigi, avvenuto nel maggio 2016 ad Arcavacata di Rende (Cosenza), per via di un debito.

Il blitz

Luigi Galizia, latitante dal dicembre 2023, è stato bloccato dai carabinieri della compagnia di San Marco Argentano e del Reparto Operativo di Cosenza che, dopo una serie di accurate indagini, lo hanno acciuffato in un’abitazione di Sala Consilina. L'uomo non ha opposto alcuna resistenza e non era armato: è stato condotto nella casa circondariale di Salerno per scontare l'ergastolo.