Battipaglia, la adesca su Instagram e poi la violenta: arrestato un presunto pedofilo

Sarebbe stato arrestato per violenza sessuale, un 38enne ebolitano accusato di aver adescato una 12enne Battipaglia su Instagram, per poi farle violenza. Secondo quanto riporta La Città, l'uomo, a luglio, si sarebbe finto fotografo. Dopo aver dato appuntamento alla vittima promettendole un servizio fotografico, la avrebbe stuprata. I due, secondo la denuncia fatta dai genitori, si sarebbero incontrati in via Rosa Jemma a Battipaglia: ad incastrare il presunto pedofilo, le telecamere di videosorveglianza. Sui dispositivi elettronici dell’arrestato, inoltre, sarebbe stato scovato del materiale pedopornografico.

L'arresto

Ieri, i carabinieri, con la Polizia Postale, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo, condotto a Fuorni.