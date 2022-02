Corruzione: 5 arresti del Ros, in manette anche l'ex pm Penna e la sua compagna

In manette Roberto Penna, già sostituto procuratore presso il Tribunale di Salerno. Sono finiti nei guai il magistrato ed avvocati e imprenditori destinatari di misure cautelari restrittive: il gip di Napoli ha emesso una misura cautelare in carcere, con il beneficio dei domiciliari nei confronti di Penna, all'epoca dei fatti sostituto procuratore a Salerno, nonchè della sua compagna, Maria Gabriella Gallevi, l'avvocato del Foro di Salerno, e gli imprenditori F.V., U.I e F.L., quest'ultimo ex generale della Finanza.

Le accuse

Le accuse sono quelle di corruzione per l'esercizio delle funzioni, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari e induzione indebita a dare o promettere utilità. Nell'ambito di questa indagine delegata ai Ros dei carabinieri, a luglio del 2021, erano state eseguite diverse perquisizioni.

Le indiscrezioni

Il magistrato avrebbe fornito informazioni coperte da segreto investigativo agli imprenditori coinvolti, riguardanti abusi edilizi, mentre la sua compagna avrebbe ottenuto incarichi professionali proprio grazie al magistrato che, dal canto suo, avrebbe omesso di procedere nelle indagini sul conto degli imprenditori indagati.