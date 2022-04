Tentato omicidio a Roma, arrestato 39enne: era stato a Salerno per cercare arma e complici

È stato arrestato a Roma con l'accusa di tentato omicidio un 39enne originario di Salerno che era giunto in città per procurarsi armi e complici.

Le indagini

L'uomo aveva cercato di sottrarsi alle indagini, trasferendosi in Spagna. I carabinieri lo hanno intercettato e arrestato, portandolo nel carcere di Lanciano. Le indagini hanno permesso di ricostruire i fatti risalenti all'estate del 2020 quando, a seguito di una lite per soldi, un uomo di origini macedone venne colpito alla testa e all'addome con dei proiettili. Ipotizzata anche l'aggravante della premeditazione, proprio per la ricerca di armi e complici a Salerno, città di origine della famiglia del 39enne arrestato.