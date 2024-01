Sorvegliato speciale non rispetta l'obbligo di soggiorno: arrestato

E' stato colto in flagranza e arrestato il 18 gennaio, un 36enne di Boscoreale, a Scafati. A beccarlo, i carabinieri che lo hanno messo in manette per violazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

Il blitz

I carabinieri hanno intimato l'alt al veicolo condotto dall'indagato, accertando che il conducente era sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in un altro comune. Il 36enne, dunque, è stato condotto agli arresti domiciliari.