Nascondeva 54 involucri di crack a casa sua: arrestato

Carabinieri in azione, il 27 marzo, a Scafati, per mettere in manette un uomo di 33 anni, residente in zona, accusato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L’operazione ha portato al sequestro di un considerevole quantitativo di crack.

La perquisizione

Grazie ad un’accurata perquisizione personale e domiciliare, è stato possibile infatti scovare un totale di 54 involucri contenenti crack. La quantità sequestrata ammonta a circa 21,3 grammi. Il pusher è stato arrestato.