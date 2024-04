"Se non mi dai i soldi con gli interessi e la penale, saranno guai per te e la tua famiglia": arrestato usuraio nel salernitano

Tentata estorsione aggravata e usura aggravata: queste le pesanti accuse per un uomo con precedenti residente a Scafati ma originario del napoletano che, il 26 aprile, è stato messo in manette dalla Polizia. Secondo le indagini, avrebbe concesso alla vittima, un imprenditore in difficoltà, prestiti a tassi usurari per circa 250mila euro, imponendo la restituzione del mutuo con rate mensili di 18mila euro per 84 mesi, fino, dunque, al raggiungimento complessivo di 1.512.000 euro. Negata ogni richiesta di rimodulazione del debito, l'imprenditore, non riuscendo a sostenere il piano di ammortamento, era stato destinatario di una ulteriore richiesta di soldi, intesa come "penale". L'indagato avrebbe poi minacciato la vittima e i suoi familiari, presentandosi più volte presso la loro attività commerciale e stazionando nei paraggi, in attesa dell'imprenditore. L'estorsore ha preso di mira, in particolare, la figlia dell'imprenditore arrivando quasi ad aggredirla fisicamente, con la pretesa dell'immediato pagamento delle imposte, dietro minaccia di gravi e violente ritorsioni con atti lesivi ai danni dell'incolumità della famiglia e anche tramite l'incendio dell'impresa. In ultimo in caso di mancato soddisfacimento delle pretese, ha infine prospettato un immediato spossessamento dei beni delle vittime tramite la sottoscrizione coattiva di atti fittizi di trasferimento di proprietà, tirando in ballo anche atti violenti da parte di altri malviventi campani.

La perquisizione

Durante la perquisizione presso l'abitazione dell'indagato, è stato trovato contante per 65mila euro, nonchè preziosi nascosti nel doppio fondo di un mobile. Dagli accertamenti è emerso anche come l'imprenditore si fosse rivolto all'uomo per far fronte alle pretese economiche di un altro soggetto che a sua volta gli aveva imposto tassi di interesse usurari. A carico del secondo usuraio, già destinatario di perquisizione e sequestro, nonchè a carico della moglie dell'arrestato che a sua volta era intervenuta per le "riscossioni", si procede a piede libero. Grazie alle indagini condotte dalla squadra mobile di Salerno e dal Commissariato di Nocera Inferiore, a seguito della provvidenziale denuncia della vittima, è stato possibile così mettere in atto un solido dispositivo investigativo che ha consentito di salvaguardare in breve tempo l'incolumità dell'imprenditore e dei suoi familiari.