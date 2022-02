Retata antidroga in Irpinia: in azione le unità cinofile di Sarno e l'elicottero carabinieri di Pontecagnano

Sono intervenute anche tre unità cinofili del Nucleo Carabinieri di Sarno e l’elicottero del 7° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pontecagnano nella retata antidroga scattata, alle prime luci dell’alba, ad Avellino e in provincia (sono coinvolti i comuni di Santa Paolina, Venticano, Serino, Montoro e Prata di Principato Ultra). I carabinieri del comando provinciale irpino, insieme anche ai militari del decimo Reggimento della Campania, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le indagini Preliminari del Tribunale di Avellino su richiesta di questa Procura, nei confronti di 10 persone, gravemente indiziate - allo stato delle indagini preliminari - di detenzione a fini di cessione e vendita di sostanze stupefacenti.

Indagine iniziata nel novembre 2020

L'indagine, avviata nel novembre del 2020 e condotta dai Carabinieri della Stazione di Avellino insieme alla Sezione Operativa della locale Compagnia, ha consentito - riportano i colleghi di Avellinotoday - di disarticolare una rete di spacciatori attiva ad Avellino, operante in piazze e parchi pubblici limitrofi alla centralissima Piazza Kennedy. Le intercettazioni telefoniche, l'acquisizione delle immagini dai sistemi di videosorveglianza presenti sui luoghi di spaccio e i plurimi sequestri della sostanza stupefacente effettuati dai Carabinieri, hanno permesso di ricostruire un allarmante quadro indiziario. In particolare, le indagini hanno consentito d'individuare una consistente e ramificata attività di vendita di stupefacente e, conseguentemente, d'identificarne i presunti autori (tutti di età compresa tra i 23 e 38 anni di cui 8 stranieri, di origine sub-sahariana) che detenevano e cedevano sostanze stupefacenti, prevalentemente di tipo hashish, a giovani assuntori (alcuni dei quali anche minorenni perlopiù studenti delle scuole superiori di Avellino.