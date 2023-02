Incendiano il furgone ristorante dell'esercente rivale: due arresti a Battipaglia

Hanno dato fuoco ad un furgone ristorante adibito alla vendita di panini, A.S. e G.I., entrambi arrestati dai carabinieri della Compagnia di Battipaglia. I due sono accusati di danneggiamento e incendio: secondo il Gip, avrebbero commesso il reato nei confronti di un loro esercente rivale.

Il fatto

Il furgone ristorante si trovava all'interno di un cortile privato di Battipaglia, quando è stato incendiato. Eseguito, dunque, l'arresto di A.S. e G.I., come disposto dal Gip di Salerno e come richiesto dalla Procura della Repubblica.