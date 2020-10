Arresti sulla scogliera: il sindaco di Salerno premia il luogotenente

Il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, ha incontrato a Palazzo di Città e premiato il luogotenente Rocco Landi, agente della Polizia Municipale resosi protagonista circa 2 mesi fa di un difficile e pericoloso arresto sulla scogliera del Molo Masuccio.

I dettagli

"Il fermo del giovane criminale, seguito poi da quello di altri due, era avvenuto al termine di un lungo inseguimento iniziato in auto al fianco di una volante della Polizia di Stato - ha ricordato il primo cittadino - Ho voluto incontrare il luogotenente Landi, insieme all’Assessore De Maio, per complimentarmi personalmente con lui per il lavoro svolto e per ringraziare, insieme a lui, tutti i nostri uomini e le forze dell’ordine che quotidianamente prestano servizio per garantire l’ordine e la sicurezza nella nostra città, in particolare in un momento così difficile come quello che stiamo vivendo da alcuni mesi.