Appalti e corruzione a Salerno: tra gli indagati anche il sindaco, Ferraro e Marotta, il commento di Napoli

Lo ha detto il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, dopo gli arresti di questa mattina che, nell'ambito di un'inchiesta su presunti appalti truccati e corruzione elettorale, ha visto coinvolti anche l'assessore alle Politiche Sociali, Nino Savastano e il dirigente del settore Ambiente, Luca Caselli, entrambi ai domiciliari. Non solo, sul registro degli indagati, tra i 29 nomi, lo stesso sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli e personaggi di spicco, come l'ex presidente di Salerno Pulita, Antonio Ferraro e il fedelissimo del Governatore Vincenzo De Luca, Felice Marotta.

Intanto, il Codacons non lascia attendere un suo commento in merito al terremoto che sta scuotendo il Comune di Salerno:

Da tempo ci siamo resi conto che qualcosa non andava per il verso giusto, tant’è che più volte abbiamo interpellato la stampa per pubblicizzare le nostre preoccupazioni. Anche la Procura ci ha ascoltati per la caduta dell’albero a Gennaio in Via Vinciprova. A Salerno infatti basta un pò d’aria per far cadere alberi o rami con grave rischio per i cittadini.

Alla luce dei nuovi fatti che apprendiamo dalla stampa, il Codacons si costituirà certamente parte civile in caso di rinvio a giudizio invitando i cittadini a venire nei nostri uffici per aderire alla costituzione.