A zig zag sul monopattino contromano, poi chiude lo specchietto dell'auto della Polizia: arrestato

E' stato arrestato, ieri, dalla Polizia Locale di Battipaglia un venticinquenne: la pattuglia dei caschi bianchi, in servizio nel centro cittadino, aveva notato un giovane a bordo di monopattino elettrico che zigzagava, procedendo contromano in via Mazzini, creando non pochi problemi e panico in strada. I caschi bianchi lo hanno rintracciato all’intersezione tra via Mazzini e via Pastore, dove il giovane ha anche chiuso volutamente lo specchietto retrovisore dell’auto di servizio. Gli agenti, riconoscendolo, lo hanno rintracciato all’interno di un’attività di ristorazione in Piazza Aldo Moro: alla vista degli agenti in divisa, lo straniero è andato in escandescenza opponendo resistenza a mezzo violenza e minaccia per sottrarsi alle operazioni di accompagnamento negli uffici della polizia locale, per l'idenficazione.

Nonostante la resistenza del soggetto, gli agenti lo hanno arrestato: è finito ai domiciliari, disposti dal Magistrato di turno, e sarà processato per direttissima.

