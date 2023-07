Furto aggravato, violazione di sigilli e resistenza a pubblico ufficiale: oltre 2 anni di pena per un 40enne

In azione, i carabinieri di Capaccio Scalo che hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione per cumulo di pene detentive, emesso dall’Ufficio per l’Esecuzione Penale presso la Procura della Repubblica di Salerno, a carico di un 40enne con precedenti. L'uomo è accusato di furto aggravato, violazione di sigilli e resistenza a pubblico ufficiale.

La pena

Residente in localtà Licinella di Capaccio, il 40enne ieri è stato condotto presso la casa circondariale di Salernp, per scontare una pena definitiva complessiva di 2 anni e 5 mesi di reclusione.