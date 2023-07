Arresto cardiaco mentre va in bici: 56enne soccorso in piazza della Concordia

Un 56enne di Nocera Superiore è stato soccorso in piazza della Concordia a Salerno dopo aver avvertito un malore mentre si trovava sulla sua bicicletta.

Il soccorso

L'uomo, come riporta La Città, aveva deciso di fare un giro in bici da Nocera Superiore a Salerno. Giunto nel Capoluogo sarebbe andato in arresto cardiaco. Soccorso dal 118, il malcapitato è stato prima rianimato e poi trasportato presso l'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona.