Arrestati per spaccio in un Bed and Breakfast, la donna: "Nessuna prova contro di me"

"E' C.M. che mi ha accusato, ma non ci sono prove contro di me": queste le parole di A.L. arrestata insieme a C.M. giorni fa per spaccio, quando è stato sequestrato anche un bed and breakfast a Salerno centro, dove è stato rinvenuta la droga.

La donna, ai domiciliari, ha contattato la nostra redazione per precisare la sua versione dei fatti: "Dopo che fu arrestato, C.M. mandò le forze dell'ordine nella stanza del Bed and Breakfast dove mi trovavo ed è stata trovata la droga e mi hanno messo in manette, ma poi sono stata condotta ai domiciliari per mancanza di prove. Lui, intanto, è stato liberato: non è giusto", ha concluso A.L., auspicando che le indagini facciano luce sulla vicenda che la vede coinvolta.