Associazione a delinquere per traffico di stupefacenti e concorso in spaccio: in carcere un uomo di Bellizzi

Associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e concorso in spaccio di droga: queste le accuse per un pregiudicato di Bellizzi.

L'arresto

I carabinieri, eseguendo il provvedimento di pene concorrenti, emesso dall'ufficio esecuzioni penali della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Salerno, hanno messo in manette e condotto in carcere, a Fuorni, l'uomo del posto, già condannato per gli stessi reati.