Non si ferma all'Alt e lancia dal finestrino un involucro con la droga: arrestato

In azione, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Salerno: il 26 novembre, hanno arrestato A.S, per detenzione ai fini di spaccio di droga, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.

L'uomo, durante un controllo, non si è fermato all'Alt e ha lanciato dal finestrino della vettura un involucro contenente circa 12 grammi di eroina suddivisi in 50 dosi. I militari, dunque, lo hanno perquisito, scovando altre 30 dosi di eroina e hashish: A.S. è stato arrestato.