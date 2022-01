Permesso premio per tornare ad Eboli, ma il detenuto poi tenta la fuga: arrestato a Giffoni

Ha pensato di rifugiarsi a casa della sorella, a Giffoni, invece di rientrare in carcere a Ferrara per finire di scontare la pena per i reati commessi a Bologna, ma non l'ha passata liscia P.G., classe '73, originario di Eboli. Ad ammanettarlo, i carabinieri di Giffoni Valle Piana che hanno beccato l'evaso, il quale, approfittando di un permesso premio che gli aveva concesso di rivedere la famiglia ad Eboli, ha tentato di nascondersi a casa della sorella, a Giffoni.

L'arresto

I militari però lo hanno rintracciato e il magistrato ne ha disposto il trasferimento a Poggioreale, dove affronterà il processo per direttissima. Il monitoraggio del territorio continua.