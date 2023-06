Furti in abitazioni e proprietà del Cilento: 36enne rintracciato e arrestato a Capaccio

Carabinieri di Capaccio Scalo in azione: il 7 giugno, i militari hanno eseguito un ordine di carcerazione per un marocchino 36enne domiciliato a Capaccio e già condannato per furto aggravato. I fatti risalgono al 2017, quando l'uomo avrebbe messo a segno vari furti in diverse abitazioni, nonchè in veicoli e appezzamenti agricoli cilentani.

L'arresto

Il marocchino si era reso irreperibile ma, dopo le ricerche dei militari, è stato rintracciato e quindi condotto presso la casa circondariale di Salerno.