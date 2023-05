Spaccio a Pagani: 47enne arrestato, il blitz dei carabinieri

Carabinieri di Nocera Inferiore in azione, la sera di mercoledì, quando è stato arrestato per spaccio un 47enne di Pagani.

I militari, durante un controllo, sono intervenuti presso l'abitazione dell'uomo per una perquisizione personale e locale: hanno trovato 112 grammi di cocaina suddivisi in 45 dosi, nonchè 150 euro in contanti e materiale per il confezionamento dello stupefacente, con un bilancino di precisione. Il pusher è stato condotto nel carcere di Salerno.