Pontecagnano, spacciava droga dagli arresti domiciliari: finisce in manette

E' stato arrestato dai carabinieri il 15 settembre, a Pontecagnano Faiano, A.C., accusato di detenzione ai fini di spaccio di droga e già sottoposto ai domiciliari.

L'uomo, infatti, nel corso di una perquisizione nella sua abitazione, è stato trovato in possesso di 400 grammi di hashish suddivisi in 4 panetti, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente.