Aggressione alla madre e al fratello: arrestato un tossicodipedente di Eboli

Una triste storia finita con l'arresto e la recliusione. Carabinieri della Compagnia di Eboli, hanno arrestato un 30enne ebolitano, accusato di maltrattamenti in famiglia.

I fatti

In passato, in alcune occasioni, l’arrestato, che sarebbe un tossicodipendente, aveva aggredito la madre e il fratello. I familiari erano stati costretti a sporgere denuncia nei suoi confronti e così è stato attivato il Codice Rosso. Poi l'uomo è finito in carcere.