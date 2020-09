ASAD Pegaso: la squadra riparte da Giovanni Basso e Giuseppe Malandrino

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Due annunci per la famiglia dell'ASAD Pegaso. Giovanni Basso e Giuseppe Malandrino rivestiranno, rispettivamente, il ruolo di Direttore Tecnico e di Allenatore della prima squadra.

"Siamo sicuri che con l'ingresso di Giovanni nel nostro staff di avere con noi una figura di grande spessore ed esperienza necessaria ed indispensabile per continuare a costruire un proggetto sempre più importante". La prima squadra sarà affidata, nuovamente, alla direzione tecnica di mister Malandrino. "Abbiamo deciso di ripartire, di continuare nel nostro progetto sportivo anche nel settore del calcio, e non potevamo farlo che con una persona a noi molto cara e che è l'emblema della nostra società. Siamo infatti lieti di comunicare che anche per la stagione sportiva 2020-21 la direzione tecnica della prima squadra sarà affidata a mr Malandrino Giuseppe, tecnico di grande esperienza e uomo di grande spessore sia tecnico che umano che sposa in pieno il concetto di sport e sociale tanto apprezzato da questa società".