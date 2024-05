Va in campagna e viene aggredito da un cinghiale: anziano in ospedale

Dramma nel Cilento, dove un anziano di 75 anni è stato aggredito da un grosso cinghiale mentre, insieme alla moglie, si era recato in campagna, nel comune di Ascea, per dare da mangiare ai suoi animali. L’uomo è stato colpito ad un braccio, poi è caduto in un dirupo e, a quel punto, l’ungulato è andato via.

La corsa in ospedale

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che l’hanno condotto all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania dov’è stato medicato e sottoposto ad accertamenti dal personale sanitario. Per lui, fortunatamente, lievi ferite e soltanto tanta paura.