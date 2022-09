Addio al giovane Luigi, Ascea a lutto: eventi rinviati

"A causa di un grave lutto che ha colpito la comunità , il concerto del maestro Enzo Gragnaniello è stato rinviato al 15 settembre. Ci stringiamo tutti alla famiglia per la grave perdita". Lo ha annunciato il Comune di Ascea, anche a mezzo social. E' morto prematuramente, infatti, Luigi, giovane del posto che da anni viveva a Londra per lavoro.

Il pensiero su Fb

Toccante, su Facebook, il pensiero di Francesco, amico del giovane deceduto: "Ho scelto questa foto per ricordare Gigetto, come eravamo solito chiamarlo noi che siamo cresciuti con lui. Una foto al mare, alla scogliera, il luogo di approdo di ogni viaggio di ritorno a casa, il rifugio per tanti giovani che come lui hanno dovuto lasciare la nostra terra, bellissima ma spesso inospitale, per realizzarsi lavorativamente e nella vita. Luigi lascia un vuoto nelle vite di tutti quelli che lo hanno conosciuto, tutti quelli che hanno avuto a che fare con la sua energia, la sua vitalità. Non trovo le parole per esprimere il dolore che ha colpito Ascea, mi sento come Luigi che, scherzosamente, dopo anni all’estero, ogni volta che ci incontrava, d’estate, e chiacchierava con noi ci chiedeva come si traducesse in italiano un’espressione british. Ascea è vicina alla famiglia, vicina al loro dolore che è un po’ anche il nostro. Che la terra ti sia lieve e che il mare di cui sentivi il profumo dal tuo quartiere arabo ti culli per l’eternità. Un abbraccio Giggè”. Dolore.