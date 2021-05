Roulotte e immobili abusivi ad Ascea: scatta il sequestro

I controlli sono stati effettuati in località Santa Maria e Pineta Moscariello dall'ufficio tecnico del Comune insieme alla polizia municipale e ai carabinieri

Proseguono i controlli dell’ufficio tecnico del Comune di Ascea contro gli abusi edilizi. Nei giorni scorsi, insieme agli uomini della Polizia Municipale, i dipendenti municipali ha individuato una roulotte che stazionava ormai da tempo in un’area di località Santa Maria, a poca distanza dall’area archeologica. Nello stesso terreno era presente anche un manufatto precario di circa 20 metri quadrati. Nel corso del sopralluogo sono stati effettuati dei rilievi che hanno portato al sequestro dell’area in questione.

L’altro episodio

Tre immobili prefabbricati e una baracca, invece, sono stati sigillati oggi in località Pineta Moscariello dai carabinieri, perché risultati non a norma. Anche in questo caso sono scattati gli accertamenti di rito ed i proprietari, adesso, dovranno provvedere alla rimozione degli abusivi.