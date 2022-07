"Villa con piscina" per le vacanze, ma è una truffa: la denuncia

"Una villetta con piscina in parco privato" su Corso Elea ad Ascea ad un prezzo vantaggioso. Questo l'annuncio-truffa comparso su una nota piattaforma nelle scorse ore. A segnalare la non veridicità dell'annuncio un'imprenditrice turistica della zona, che sui social ha lanciato l'allarme.

Il fatto

"La villa in foto - ha scritto l'imprenditrice - non ha questi interni (riferendosi alle foto ndr) ed il proprietario non ne sa nulla". L'annuncio, dopo la denuncia, è stato rimosso.