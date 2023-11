Ascensore bloccato: diversamente abile costretto a dormire nell'androne del palazzo

E' rimasto fuori casa a causa dell'ascensore rotto, un diversamente abile residente in via San Prisco n 11, a Nocera Inferiore. Come riporta Telenuova, l'uomo si è ritirato dopo essere stato in ospedale per il parto della figlia, ma non ha potuto far ritorno presso la sua abitazione ed è stato costretto a dormire nella sala adibita per le riunioni di condominio.

La denuncia

Nelle cosiddette "palazzine nuove" Acer vivono anche altre disabili e l'ascensore si blocca con frequenza, ma nessuno prende provvedimenti. "Abbiamo allertato l'assistenza ma nessuno è venuto. Ci appelliamo a chiunque possa aiutarci", hanno denunciato gli abitanti del posto. Una situazione surreale che merita massima attenzione da parte delle istituzioni.