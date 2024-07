Ascensori pubblici: prolungato l'orario del funzionamento in estate

Sarà prolungato orario di funzionamento degli ascensori pubblici di Via Velia (Via Velia - P.zza Principe Amedeo) e Via Fusandola (P.zza Matteo D’Aiello - Via Tasso) per la stagione estiva. L'Amministrazione Comunale ha chiesto ed ottenuto dalla società Salerno Mobilità che gli impianti apriranno alle ore 7.50 per chiudere alle ore 23.45 di tutti i giorni. Tale orario estivo (7.50-23.45) sarà osservato, fino al prossimo 1 ottobre. Esattamente da lunedì 8 luglio per l'impianto di Via Velia e dal prossimo 15 luglio, al termine dei lavori di manutenzione straordinaria, per l'impianto di via Fusandola.