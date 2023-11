Stop al restyling sul Corso di Salerno: asfalto provvisorio per le Luci, l'ira di Pecoraro, Di Martino e Amatruda

Sospeso, come da cronoprogramma, il cantiere per il restyling della pavimentazione del tratto del Corso Vittorio Emanuele compreso tra l’incrocio con via Santi Martiri a quello con via Diaz: dopo aver sistemato l'asfalto provvisorio, infatti, sono state rimosse anche le barriere ai margini del passaggio pedonale interessato dai lavori, così da rendere il salotto cittadino nuovamente fruibile in vista del passeggio in città per Luci d'Artista. Come disposto dall’amministrazione comunale in accordo con la ditta appaltatrice dell'intervento, il cantiere resterà sospeso per tutto il periodo delle luminarie, per poi riaprire e garantire così il completamento della pavimentazione nuova sul Corso.

Su tutte le furie, Claudia Pecoraro del Movimento Cinque Stelle: “Dopo aver annunciato il tanto atteso (da anni!) rifacimento della pavimentazione del Corso Vittorio Emanuele, dopo aver avviato i lavori, dopo aver sbandierato e promesso la loro ultimazione in tempo utile per il periodo natalizio e, dunque, per l’avvento nella nostra città del turismo legato alla manifestazione Luci d’Artista, dopo aver accampato scuse in questi mesi per i ritardi nella consegna, dopo aver immaginato (attenzione!!!) di sospendere il cantiere durante la kermesse natalizia, chiudendo al traffico pedonale il tratto interessato, dopo essersi resi conto che era praticamente impossibile, ecco allora l’espressione della massima capacità amministrativa di questa Amministrazione: bitumare il Corso. Ebbene sì!”.

L'ira della Pecoraro

“Il cuore cittadino di Salerno, la via progettata a fine Ottocento, la passeggiata elegante della nostra città, la strada sulla quale passeggeranno i turisti che verranno qui in questi mesi attratti dall’evento luminoso, è stato cosparso di una nera, pesante, inguardabile, indecorosa ed indecente colata di bitume. Maggiorazione dei costi, aumento dei tempi di cantiere, vandalizzazione brutale dell’opera storica sono i primi, immediati, rilievi. Credo che occorra una seria presa d’atto dell’assoluta incompetenza progettuale, valutativa, burocratica e amministrativa di questa Giunta, di questo Consiglio comunale, di questa Guida politica. Ogni giorno dimostrano alla cittadinanza di non avere la minima idea di dove andare e di come fare per arrivarci, continuando a tenere in ostaggio la cittadinanza che silente paga tasse ed amarezza. Salerno merita decoro”.

Psi di Salerno e Centro Studi “Enzo Giordano”: "No all’asfalto sul corso"

“L’asfalto sul Corso Vittorio Emanuele, sul corso da Re, non è scelta entusiasmante. Il Comune immagini, per il periodo natalizio, soluzioni diverse. Comprensibili le ragioni di sicurezza ma si esplorino altre idee”. Lo sostengono Luigi Di Martino, segretario cittadino del Psi, e Gaetano Amatruda, direttore del centro studi ‘Enzo Giordano’. “Quell’asfalto è brutto – dicono nella nota – e riporta Salerno indietro, la riporta negli anni del passaggio delle auto, prima della intuizione della grande isola pedonale che contribuì a cambiare il volto della città”.

L'appello al sindaco