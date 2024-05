Sala Consilina: musicista 14enne racconta la sua battaglia contro il tumore sui social, ricoperta di insulti

Il mondo dei social si stringe attorno ad Asia, 14enne di Sala Consilina in cura presso l’ospedale Santobono Pausilipon di Napoli per un tumore al rene. Non solo nella lotta per vincere la malattia: Asia ha dovuto sfoggiare la sua forza anche per fronteggiare gli haters che l'hanno presa di mira. A raccontare l'increscioso accaduto, la Fondazione Santobono Pausilipon: "Asia, l’avete già conosciuta quando abbiamo pubblicato un suo video nel quale suonava il pianoforte nel reparto di oncologia dove è in cura. - si legge in un lungo post- Perché Asia è una musicista bravissima anche se autodidatta. Ma Asia è tantissime altre cose: è allegra, simpatica, intelligentissima e forte. Si, Asia, nonostante la sua giovanissima età, ha dimostrato una forza di carattere e di animo incredibile. Asia è forte quando affronta la malattia e le cure che ne conseguono e che spesso sono così pesanti da essere insopportabili. Ma Asia è ancora più forte quando, nel tentativo di metabolizzare quello che le sta capitando, come tantissimi suoi coetanei, affida il suo sfogo ai social. Comincia a raccontare della sua malattia sperando ed aspettandosi solidarietà e parole di conforto. E invece, incredibilmente, riceve offese ed insulti talmente gravi da lasciare tutti noi senza parole, ma non Asia, lei le parole le ha e le usa con il garbo e tutta la forza nei suoi 14 anni. Asia reagisce, non si lascia sopraffare e risponde a tono, ma la cattiveria degli insulti la ferisce, inevitabilmente. Ferisce lei, la sua famiglia ed anche un po’ noi che ancora fatichiamo a credere a tanta cattiveria. Ed ecco la ragione di questo post, invitare tutti, adulti e bambini, a riflettere sull’incredibile peso che possono avere le parole e che forse tendiamo a sottovalutare troppo spesso", hanno aggiunto dalla Fondazione che ha ricevuto una marea di like per il doveroso monito in difesa della ragazzina.

