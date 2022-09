Riaperti gli asili comunali a Salerno: gli auguri del sindaco e degli assessori De Roberto e Falcone

Scuole materne riaperte, questa mattina, anche a Salerno. Il sindaco Vincenzo Napoli e l'assessore alla Pubblica Istruzione Gaetana Falcone hanno partecipato all'inaugurazione del nuovo anno scolastico 2022-23 all'Istituto comprensivo “Monterisi” (via Vincenzo Loria) dove hanno incontrato dirigente, corpo docente e personale non scolastico. Successivamente, il primo cittadino e l'assessore alle politiche sociali, Paola de Roberto si sono recati all''Asilo nido comunale Teresa Buonacore in Piazza Pio XII a Pastena.

Gli auguri del sindaco:

Rivolgo a tutta la comunità scolastica l'augurio del Comune di Salerno per il nuovo anno di attività. La scuola rappresenta un elemento centrale per la vita di ciascuno di noi: attraverso lo studio e le esperienze condivise educa al sapere ed al saper vivere. Nella scuola si costruisce la città del futuro ed ogni nostra migliore energia deve esser indirizzata a rendere sempre migliori le condizioni di vita e studio. Allo stesso modo ci impegniamo per una scuola che interagisca con il territorio e ne valorizzi l'energia e la creatività. Una scuola viva, dinamica, solidale attenta ai diritti ed alle persone, una scuola bella da vivere. Buon anno scolastico a tutti

Gli auguri dell’assessore de Roberto: