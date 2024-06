Asili nido, il Governo stanzia 30 milioni di euro per i comuni salernitani

Il Governo Meloni – tramite il Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara – ha stanziato oltre 30 milioni di euro per la provincia di Salerno. I fondi serviranno per gli asili nido per la riconversione con demolizione e ricostruzione di edifici esistenti o non già destinati ad asili nido e nuova costruzione e ampliamento.

L’elenco

A Mercato San Severino vengono inviati 700mila euro, a Montecorvino Pugliano 864mila euro, a Montecorvino Rovella 1 milione di euro, a Montesano Sulla Marcellana 672mila euro, a Nocera Inferiore 1.728.00 euro, a Nocera Superiore 700mila euro, a Pagani 1.728.000 euro, a Palomonte 480mila euro, a Pellezzano 720mila euro, a Pontecagnano Faiano 288mila euro, a Roccadaspide 480mila euro, a Sala Consilina 864mila euro, a Vibonati 400mila euro. Dall’elenco non compare il Comune di Salerno, già interessato l’anno scorso da una prima tranche di finanziamenti per l’abbattimento e la riqualificazione dell’ex asilo nido Mariele Ventre.

Il commento

Ad annuncialo è il deputato della Lega Attilio Pierro: “Ringrazio il ministro Valditara per la grande attenzione al nostro territorio. Sono fondi che vengono destinati a piccoli e grandi Comuni che potranno così mettere a disposizione delle Comunità asili nido nuovi o riqualificati. Una grande inversione di tendenza rispetto al passato che segna un punto di svolta. Avanti così!”.