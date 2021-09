Ciorani di San Severino: ancora chiuso l'asilo inaugurato a maggio, l'appello delle mamme

E' stato inaugurato a maggio, alla presenza di sindaco, assessori comunali e regionali: numerose le famiglie che hanno provveduto ad effettuare le iscrizioni. Ma, da allora, tutto tace e, dell'apertura della struttura, non si ha notizia alcuna. E' quanto segnalato dalle mamme di numerosi bambini di Mercato San Severino, ad oggi ancora in attesa dell'attivazione dell'asilo di Ciorani che avrebbe dovuto aprire i battenti dal 20 settembre.

Dubbi e disagi tra i genitori che attendono indicazioni in merito alla possibilità di accompagnare i piccoli all'asilo, come da programma. "Vorremmo avere notizie di questo asilo: c'è chi di noi lavora e altri che si erano organizzati contando sulla possibilità di far frequentare la struttura ai bambini: perchè nessuno ci informa su nulla, nè si giustifica sul ritardo dell'apertura?", chiedono in coro le famiglie che attendono risposte da parte dell'amministrazione comunale.