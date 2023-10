Tutto pronto per l’inaugurazione e la consegna alla città di Maiori del neonato asilo nido “L’Albero Bambino”. L'appuntamento è per sabato 21 ottobre alle ore 11.

L'inaugurazione

Una giornata fatta di momenti di aggregazione e giochi, che avrà vita dalle 11.00 alle 17.00 nell’area esterna della scuola: un anfiteatro integrato con un limoneto, che danno vita ad uno spazio verde attrezzato al servizio delle attività formative della scuola, ospitata una struttura innovativa, ad impatto zero, realizzata in legno e vetro. “È una delle opere più belle che potessimo realizzare" spiega il sindaco Antonio Capone, che aggiunge: "Qui materialmente costruiamo il futuro dei nostri bambini e diamo servizi concreti alle famiglie. Già nelle prossime settimane il nido sarà frequentato dai primi quindici richiedenti, poi ci saranno subito gli scorrimenti delle graduatorie e nuovi avvisi per portare al numero massimo di 40 bambini gli alunni del nuovo nido. È una grande soddisfazione, che ci fa felici in particolar modo perché proietta la nostra città tra le eccellenze per il servizio di asilo nido nell’intero comprensorio. Giorno per giorno stiamo costruendo per Maiori il ruolo di primo piano che le spetta. Di fronte a tanto lavoro fatto e a quanto c’è da fare, ci conforta pensare che stiamo seguendo la strada giusta. Guardando ai mesi passati, ad esempio, nei quali abbiamo realizzato con Maiori Welkhome oltre 70 appuntamenti di cultura ed intrattenimento di qualità che hanno fatto della nostra città un punto di riferimento per l’intera Costiera Amalfitana, constatiamo che il lavoro continuo per la città porta buoni risultati. Su questa strada, procederemo”.