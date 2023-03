Asl Salerno, blocco temporaneo dei sistemi CUP: l'avviso

A partire dalle ore 15 di oggi (giovedì 30 marzo 2023 vi sarà il blocco temporaneo dei sistemi CUP. Lo comuna l’Asl di Salerno. Tale sospensione si è necessaria per consentire il passaggio alla nuova funzionalità di calcolo della prima disponibilità di prenotazione su tutto il territorio regionale, a partire dal successivo 31 marzo 2023.

L'avviso

Chi ha già prenotata una visita per giovedì pomeriggio, potrà farla ma dovrà effettuare il pagamento di mattina! In ogni caso gli sportelli CUP e il Call Center resteranno attivi per fornire informazioni e chiarimenti.