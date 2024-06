Carenza medici, l'Asl recluta i "gettonisti" per coprire i turni estivi

L’Asl Salerno ha stanziato circa 2 milioni di euro per provare a garantirsi il personale in vista della stagione estiva Il direttore generale Gennaro Sosto ha disposto di pubblicare tre diversi bandi - secondo il quotidiano La Città - per assumere medici con incarichi autonomi da pagare a partita Iva in modo da garantire ai livelli essenziali d’assistenza.

In provincia di Salerno, dopo il flop degli ultimi concorsi, l’assistenza molto probabilmente finirà anche nelle mani dei cosiddetti “gettonisti”, specialisti pronti a coprire i turni dove manca il personale per 60 euro all’ora.