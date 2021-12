Asl Salerno, via libera al concorso per 150 dirigenti medici

L’Asl di Salerno ha dato il via libera al concorso per assumere 150 dirigenti medici nelle strutture ospedaliere del territorio. La decisione viene accolta con favore dal segretario generale Fp Cgil Antonio Capezzuto, dal Coordinatore Area Nord Gennaro D'Andretta e dal Coordinatore Area Sud Domenico Vrenna della Fp Cgil .

"Riteniamo utile e fondamentale quanto deliberato oggi dall'Asl Salerno. Da tempo la Funzione Pubblica Cgil di Salerno stava chiedendo un intervento netto e massiccio circa il reclutamento di personale medico per i diversi Presidi e Distretti sanitari della provincia di Salerno. Ad oggi, da nord a sud della provincia, è forte la carenza di personale medico tale da non riuscire a garantire i servizi in tutte le strutture. Una sofferenza continua per i medici in servizio che devono sopperire alla carenza di colleghi ma soprattutto per la cittadinanza che necessita di attività assistenziali garantite h24. Ora auspichiamo che si proceda celermente all'espletamento delle procedure affinché si inizi a reclutare personale a partite dai Presidi più periferici che da sempre lamentano una forte mancanza di medici"