Carenza di personale nei pronto soccorso: nuovo concorso dell'Asl Salerno per 35 medici

Permane la grave carenza di personale anche degli ospedali della provincia di Salerno. I reparti sono in affanno e nei pronto soccorso il caos è ormai quotidiano. E, proprio per sopperire a questa problematica che si protrae da tantissimo tempo, l’Asl ha pubblicato un nuovo concorso per rafforzare i pronto soccorso. Il bando offre un contratto a tempo interminato a 35 specialisti di medicina d’emergenza-urgenza.

Il concorso

Nonostante il ricorso ai “gettonisti” e il tentativo di attingere da graduatorie di altre aziende sanitarie della Campania “non è stato possibile colmare le carenze” con “gravissime ripercussioni sull’attività assistenziale e la garanzia dei livelli essenziali di assistenza” si legge nel bando. Gli interessati avranno 30 giorni di tempo dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta ufficiale per presentare la propria candidatura. Il concorso prevede una prova scritta a risposta multipla, una prova orale ed una prova pratica.