L’Asl Salerno partecipa al “Giffoni Film Festival”: tutte le iniziativa

Questa indagine esplora la regolazione emotiva e la soddisfazione nella propria qualità di vita negli adolescenti utilizzando due scale psicometriche validate: la Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS) e la Satisfaction with Life Scale (SWLS). La DERS viene impiegata per valutare le difficoltà nella regolazione delle emozioni, suddividendo l'analisi in sei dimensioni chiave: consapevolezza emotiva, chiarezza emotiva, accettazione emotiva, strategie di regolazione, impulsi e obiettivi. La SWLS misura la soddisfazione generale nella vita piuttosto che domini specifici come salute o finanze, permettendo ai rispondenti di pesare queste aree a loro discrezione. Il campione per questa indagine comprenderà ragazzi e ragazze a partire dai 13 anni in su, partecipanti come giurati al Giffoni Film Festival. I partecipanti saranno divisi in gruppi omogenei per età per facilitare l'analisi comparativa tra le diverse fasce d'età. Ogni partecipante completerà entrambe le scale proposte: all'inizio (entro il secondo giorno) e alla fine (penultimo e ultimo giorno) del Giffoni Film Festival in modo anonimo, indicando solo età, sesso, paese di origine e livello di istruzione. I risultati dell'indagine mirano a identificare le aree di vulnerabilità nella gestione emotiva; l'analisi dei dati fornirà una migliore comprensione del grado di disregolazione emotiva e di come l'esperienza al GFF influenzi questa area e la qualità della vita dei giurati. In conclusione, l'indagine fornirà una base empirica per sviluppare interventi mirati e strategie di prevenzione per migliorare il benessere emotivo e psicologico degli adolescenti.