Caos e code nei centri vaccinali: servizio potenziato a Salerno, il calendario

Caos e ressa anche oggi, presso i centri vaccinali di Salerno: dall'Augusteo, al centro sociale di Pastena fino ad arrivare all'hub di Sant'Eustachio, code lunghissime di cittadini in attesa di sottoporsi alla inoculazione anti-Covid. Per agevolare il proseguimento della campagna vaccinale ed evitare disagi, dunque, l'Asl ha potenziato l’attuale offerta dei centri di somministrazione per i prossimi giorni.

Il Calendario:

Sant’Eustachio: 28, 29 e 30 dicembre 2021: ore 9.30 – 13 .00 / 15.00 – 19.00;

Teatro Augusteo: 28 dicembre 2021:ore 15.00 – 19.00; 29 e 30 dicembre 2021: ore 9.30 – 13.00 / 15.00 –

19.00;

Centro Sociale Pastena: 28 dicembre 2021: ore 15.00 – 19.00; 29 e 30 dicembre 2021: ore 9.30 – 13.00 / 15.00 – 19.00;

Centro Sociale Matierno: 29 dicembre 2021 ore 15.00 – 20.00;

Centro Materno Infantile Via Vernieri (vaccinazioni anni 5 – 11): 28, 29 e 30 dicembre: ore 15.00 – 20.00;

Centro Sociale Pellezzano: Giovedi 30 dicembre 2021: ore 15.00 – 20.00.

Gli stessi orari, per ogni Centro vaccinale, saranno osservati a partire dal 2 gennaio 2022. Per prenotarsi è possibile collegarsi a https://opendayvaccini.soresa.it oppure tramite la app e-covid Sinfonia.

Foto di Guglielmo Gambardella