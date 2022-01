Loculi cimiteriali a Pagani, al via da lunedì la consegna dei contratti

Al via da lunedì, a Pagani, la consegna dei contratti per i loculi cimiteriali. Gli assegnatari della zona Nord potranno recarsi per il ritiro dei contratti, muniti di tessera di riconoscimento, nei locali del piano terra di palazzo San Carlo a partire da lunedì 31 gennaio. Per evitare assembramenti, gli utenti dovranno attenersi strettamente al calendario organizzato per giorni e orari. A partire da lunedì si procederà alla consegna dei contratti per i primi 200 utenti elencati in una lista affissa in bacheca al piano terra di Palazzo San Carlo. Gli elenchi sono così suddivisi: 100 per i loculi Apogeo e 100 per i loculi Ipogeo.

I dettagli

I giorni stabiliti per il ritiro dei contratti sono il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e il martedì e il giovedì dalle ore 16 alle ore 17.30.

Per favorire coloro che non riescano a recarsi nei suddetti giorni a Palazzo San Carlo, è previsto il ritiro dei contratti anche il sabato mattina dalle ore 9 alle ore 12 presso gli uffici di via Leopardi del Cimitero.

Parla il consigliere delegato ai servizi cimiteriali, Tommaso Passamano



"Finalmente si porta a compimento un obiettivo che la città attende da anni. Sappiamo bene quanto i paganesi che hanno acquistato un loculo abbiano aspettato questo momento e i disagi in cui siano incorsi durante questa lunga attesa, e se pur tra mille difficoltà, possiamo garantire di aver fatto il massimo per venire incontro alla cittadinanza.