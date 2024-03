Assegno di inclusione e Supporto per la Formazione e il Lavoro: le differenze con il Reddito di Cittadinanza e le opportunità, i dati sulle richieste

Riflettori puntati sull'assegno di inclusione e sul supporto per la Formazione e il Lavoro, stamattina, a Salerno, in occasione dell'incontro pubblico organizzato dall'Ambito S5 delle Politiche Sociali del Comune di Salerno, in partenariato con la Direzione provinciale INPS di Salerno, l’ASL Salerno e i Centri per l'Impiego di Salerno e Mercato San Severino, e con la partecipazione dei Patronati e dei CAF. Gremito il Salone dei Marmi di Palazzo di Città, infatti, per il confronto tecnico, aperto al pubblico, finalizzato a migliorare l'informazione e la qualità dei servizi offerti ai cittadini. Diecimila, da settembre, le richieste di Supporto per la Formazione e il Lavoro e circa 41mila quelle per l’Assegno di Inclusione, dal 18 dicembre scorso, dunque, nel nostro territorio: di queste, il 43% ha già avuto il via libera, mentre le altre richieste sono in corso di valutazione. "Nostro obiettivo è quello di rendere la vita dei cittadini più semplice - ha detto l'assessore comunale alle Politiche Sociali, Paola De Roberto - Abbiamo provato ad incrementare il personale da mettere a disposizione per la cittadinanza e stiamo valutando di introdurre ulteriori strumenti operativi o di formazione che possano rispondere ai bisogni della persona".

La differenza tra il reddito di cittadinanza e l'assegno di inclusione

"Le due misure del supporto di formazione e lavoro e dell'assegno di inclusione superano il reddito di cittadinanza, in quanto, oltre al supporto di natura economica, prevedono opportunità di integrazione lavorativa e sociale: in sostanza, si dà alla persona un marketplace del campo del lavoro o la si accompagna in percorsi di inclusione sociale e lavorativa - ha spiegato la direttrice dell’Inps, Giovanna Baldi - Altra differenza tra le nuove misure e il reddito di cittadinanza, riguarda i controlli: questi ultimi, a differenza di quanto previsto per il reddito di cittadinanza, non verranno effettuati dopo l'erogazione della misura, ma a monte, con una serie di autocertificazioni verificate attraverso le banche dati degli enti. La fase istruttoria, per questo motivo, può arrivare anche a 60 giorni".