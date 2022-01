Addio a Fasano: il ricordo dell'assemblea dei grandi elettori di Forza Italia, cordoglio anche da Confindustria

E' stato ricordato all'inizio dell'assemblea dei grandi elettori di Forza Italia, l'onorevole Enzo Fasano membro del gruppo alla Camera di Forza Italia, scomparso ieri a Salerno. Il coordinatore del partito Antonio Tajani, dopo un minuto di raccoglimento dell'assemblea, ha chiesto al senatore Gasparri, che era molto legato ad Enzo Fasano di ricordarlo.

Il ricordo

“Enzo Fasano è stato un grande esempio di attaccamento alla buona politica - ha detto il senatore Gasparri nel suo intervento - fino agli ultimi giorni nonostante una grave malattia ha continuato ad esempio a dedicarsi alle elezioni provinciali, cercando contatti sul territorio, sostenendo candidati continuando il suo costante lavoro di tessitura. Lo ho conosciuto, come anche Tajani, fin dai tempi delle nostre militanze politiche giovanili e poi abbiamo condiviso un percorso di modernizzazione della destra, con la nascita di Alleanza Nazionale e poi con il PDL ed infine con l'adesione a Forza Italia. Enzo Fasano è stato un esempio rarissimo di fedeltà e di lealtà. Non ha mai sgomitato per assumere un ruolo di protagonista ma ha sempre lavorato nel Parlamento, nelle istituzioni e sul territorio. Lo ricordo con commozione come uno dei miei più cari amici e penso che tanti colleghi in Parlamento ne abbiano apprezzato l'acume politico, perché la sua esperienza lo portava sempre a fare analisi puntuali e tempestive. Enzo Fasano va ricordato come un esempio di buona politica e lo facciamo con commozione e con rimpianto ma anche con grande orgoglio. Mi recherò nel pomeriggio alla camera ardente che è stata organizzata a Salerno e domani, insieme a tanti di voi, sarò ai funerali che si celebreranno alle ore 10.00 nel Duomo di Salerno”.

Il cordoglio di Confindustria

Intanto, ad esprimere il suo cordoglio, anche Confindustria Salerno: il presidente Antonio Ferraioli, a nome di tutti gli imprenditori rappresentati, ha espresso il più profondo cordoglio per la scomparsa dell’onorevoleFasano, "ricordando il suo costante impegno politico svolto con grande passione e sempre attraverso un costruttivo e rispettoso confronto, nel pieno interesse del territorio", si legge nella nota.