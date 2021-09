Assembramenti e feste notturne: un locale in Costiera è stato chiuso per 30 giorni

Durante l'ultimo intervento del 3 settembre scorso, gli uomini dell'Arma avevano anche provveduto alla chiusura del locale notturno per cinque giorni, più multa

Giro di vite dei carabinieri di Maiori, che hanno chiuso per 30 giorni un locale ad Erchie. I militari sono intervenuti in seguito in seguito ad alcune segnalazioni: hanno constatato ressa nel locale, assembramenti, disturbo alla quiete dei residenti.

I dettagli



I Carabinieri della Compagnia di Amalfi, diretti dal capitano Umberto D'Angelantonio - scrive Il Vescovado - hanno accertato il mancato rispetto della normativa che contrasta i contagi da Covid-19. Durante l'ultimo intervento del 3 settembre scorso, gli uomini dell'Arma avevano anche provveduto alla chiusura del locale notturno per cinque giorni, più multa.