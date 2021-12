Assembramenti e giovani senza mascherina: chiuso ristorante a Colliano

Proseguono i controlli delle Forze dell’Ordine per verificare il rispetto delle normative regionali e nazionali contro la diffusione del Covid. Nella notte tra sabato e domenica, i carabinieri hanno fatto irruzione all’interno di un ristorante situato nel comune di Colliano dove hanno riscontrato diverse irregolarità.

Il blitz

In particolare, hanno riscontrato la presenza di decine di giovani assembrati e senza mascherina dentro al locale, dov’era in corso una sera con musica live. Nel corso dei controlli, i militari dell’Arma hanno scoperto tre clienti privi del Green Pass; tre lavoratori a nero e alcune violazioni alle norme in materia di sicurezza sul lavoro, sorveglianza sanitaria.

La sanzione

Il ristorante, al termine delle verifiche del caso, è stato chiuso per cinque giorni, mentre il titolare è stato sanzionato per 25mila euro.