Chiesa gremita nel Venerdì Santo a Pagani: multati parroco e direttore della banda musicale

Scoppia il caso a Pagani per gli assembramenti verificatisi lo scorso 2 aprile (Venerdì di Pasqua) all’interno della chiesa madre del “Corpo di Cristo”.

Il fatto

Nel mirino, al momento, sono finiti solo il parroco, don Flaviano Calenda, e Nello Palumbo, ex consigliere comunale e direttore della banda musicale “Alfonso Carrera Città di Pagani”: ad entrambi, ieri mattina, è stata notificata dagli agenti della Polizia Locale una multa di 400 euro, che se pagata entro cinque giorni scenderà a 280 euro. Il sacerdote è accusato della massiccia presenza di fedeli all’interno della chiesa; Palumbo di essersi esibito con la sua banda nonostante i divieti previsti dalla zona rossa. Quest’ultimo ha annunciato che presenterà ricorso contro la sanzione ricevuta. In chiesa vi era anche il primo cittadino Raffaele Maria De Prisco insieme ad altre decine di persone ma, ad oggi, le multe per loro non sarebbero ancora partite.